Für einen guten Zweck eingepackt

Amorbach. Auch in der Adventszeit 2022 möchte die Schulfamilie des Karl-Ernst-Gymnasiums soziale Kompetenz und Nächstenliebe in Form der Teilnahme an einem sozialen Projekt zeigen und hilfsbedürftigen Menschen in osteuropäischen Ländern sowie in Deutschland eine kleine Freude machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus diesem Grund erging Anfang November – wie jedes Jahr – ein Aufruf der beiden pädagogischen Betreuerinnen Sabine Steinöl und Dorothea Gabler an alle Lehrer, ihre Klassen oder Oberstufenkurse kräftig zu motivieren, an der Aktion der Johanniter Weihnachtstrucker teilzunehmen. Und so konnten sage und schreibe 21 mit Geschenkpapier umwickelte Weihnachtspakete das KEG verlassen.

Jedes Jahr koordiniert die Johanniter-Unfall-Hilfe die Abholung am KEG und schließlich auch die Auslieferung der liebevoll verpackten Kartons in den Zielländern. Der Inhalt wurde streng nach einer vorgegebenen Packliste zusammengestellt, und somit befinden sich Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und ein kleines Geschenk für Kinder in den einzelnen Paketen.

Mehr zum Thema Digeno Mehr als 350 Kinder glücklich gemacht Mehr erfahren Konzentrationslager Mit tiefen Eindrücken zurückgekehrt Mehr erfahren

Jede Packung Mehl oder Nudeln, jede Zahnbürste und Tube Zahnpasta und jede Handcreme unterstützt notleidende Menschen und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht.

Dank für das soziale Engagement erging an alle Schüler, Lehrer und Sekretariatsmitarbeiterinnen des KEG. Mit der Beteiligung an der Weihnachtstrucker-Aktion zeigt sich die Schulfamilie wieder einmal als Einheit und setzt zudem ein Zeichen der Hoffnung. Und nie war dies wichtiger als jetzt.