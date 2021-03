Neckar-Odenwald-Kreis. Bei den anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg am 14. März bewirbt sich erstmals auch die „Freie Wähler“ Partei. Diese Bezeichnung ist für die Freien Wähler Landesverband Baden-Württemberg e.V., die als parteiunabhängige kommunalpolitische Kraft in fast allen Kreistagen und Gemeinderäten im Land vertreten ist, ein Ärgernis und für viele Wähler verwirrend.

Daher legen der Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg e.V. , der Kreisverband Neckar-Odenwald und die Freien Wähler Walldürn e.V. Wert darauf, dass es zwischen den originalen und ausschließlich kommunal aktiven Freien Wählern und dieser Partei eine strikte Trennung und Unterscheidung gibt.

In Baden-Württemberg sind die vom „Landesverband der Freien Wähler Baden-Württemberg“ vertretenen Freien Wähler seit Jahren die stärkste kommunalpolitische Kraft in den Gemeinderäten und die zweitstärkste kommunalpolitische Kraft in den Kreistagen.