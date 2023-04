Für das Kinderhospiz in die Pedale treten

Walldürn. Ironman und Profi Triathlet Christian Trunk wird am Samstag, 6. Mai, eine Fahrradtour im Rahmen einer Spendenaktion für das ambulante Kinderhospiz NOK begleiten. In Kooperation mit seinem Werbepartner wohnfitz lädt der Profi Triathlet am 6. Mai um 13 Uhr zu einer Radrunde im heimischen Odenwald ein.

Gemeinsam wird für einen guten Zweck gestrampelt. Denn ein Euro je gefahrenen Kilometer und Person wird das Walldürner Einrichtungshaus als Spende an den Ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwaldkreises spenden.

Die Teilnehmer dürfen über eine freiwillige Spende den Spendentopf sehr gerne weiter auffüllen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. So erhält jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine Trinkflasche, ausreichende Befüllung sowie Energieriegel.

Die Radstrecke ist für „Jedermann“ gewählt worden. Somit sind Teilnehmer aller „Leistungsklassen“ willkommen.

Teilnehmerzahl begrenzt

Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt, deshalb heißt es schnell anmelden. Startpunkt ist um 13 Uhr in der Robert-Koch-Straße 1 in Walldürn und beginnt mit einem Warm-up durch den Physiotherapeut Timo Reinbold.

Die circa 40 Kilometer lange Tour führt auf asphaltierten Wegen (hauptsächlich Radwegen) durch den schönen Odenwald und endet wieder am Ausgangspunkt. Im Anschluss lädt Wohnfitz zu einem kostenfreien Essen in seine Pastaria ein. Bei Fitnesssalat oder Pasta können die Kraftreserven wieder aufgefüllt werden.

Es besteht eine Helmpflicht und die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Anmeldung kann man sich über das Kontaktformular auf der Homepage www.wohnfitz.de. Informationen gibt es unter 06282/9262201 ode r auf der Homepage von wohnfitz.

Wohnfitz engagiert sich schon seit Jahren für soziale Projekte in der Region.

Und auch der Gesundheitsansatz wie Bewegung, Ernährung, ergonomisches Sitzen, Schlafanalysen nimmt bei wohnfitz in Beratungsgesprächen und in Gesundheits-Schlaf-und Kochevents sehr breiten Raum ein.