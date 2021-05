Für Bürger mehr Tests im Angebot

Walldürn. Aktuell haben die beiden Corona-Schnelltestzentren in Walldürn an sechs Werktagen geöffnet. So schaffen es das DRK im Kommunalen Testzentrum am „Haus der offenen Tür“ und die Firma EcoCare am LIDL-Areal in Walldürn, an fast 100 Wochenstunden kostenlose Testmöglichkeiten anzubieten.

Aufgrund der anstehenden Pfingstfeiertage und der Aussicht, dass die gastronomischen Betriebe in Walldürn ebenfalls wieder öffnen können, hat der DRK-Ortsverein Walldürn seine Testkapazitäten nochmals ausgeweitet.

Die ehrenamtlichen Hilfskräfte möchten damit die kulinarische Landschaft Walldürns unterstützen und hoffen, dass das Angebot rege genutzt wird.

Öffnungszeiten Kommunales Testzentrum an Pfingsten: Freitag, 21. Mai, 7 bis 12 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr; Samstag, 22. Mai, 9 bis 16 Uhr; Montag, 24. Mai , 9 bis 12 Uhr (sofern die Inzidenz stabil bleibt oder weiter sinkt) Anmeldung über www.schnelltest.drk-kv-buchen.de, bei Spontanbesuchen ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Öffnungszeiten EcoCare an Pfingsten: Freitag, 21. Mai, 9 bis 19 Uhr;: Samstag, 22. Mai, 9 bis 19 Uhr Registrierung über www.buergertest.ecocare.center nötig, Terminbuchung möglich, aber nicht erforderlich

Nachdem die negativen Testergebnisse in der Regel für 24 Stunden anerkannt werden, sind mit diesem umfangreichen Testangebot nahezu alle Öffnungszeiten an den Feiertagen abgedeckt. pmd

