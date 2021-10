Fünf von sechs Bauplätzen verkauft

Walldürn. Die Arbeiten zur Erschließung von sechs Bauplätzen im ehemaligen Aldi-Areal in der Dr.-Trautmann-Straße sind abgeschlossen. Am Freitag nahmen Bürgermeister Markus Günther und Pascal Leis vom Stadtbauamt die Maßnahme ab. Zusätzlich zu den Bauplätzen ist eine Parkplatzfläche mit 27 Stellplätzen entstanden. Die noch fehlenden Markierungen bringen Arbeiter des Bauhofs in den kommenden Tagen an.

Ausgeführt wurden die Bauarbeiten von der Firma HLT Bau (Neckargerach). Mit der Planung war das Ingenieurbüro Walter+Partner (Tauberbischofsheim) beauftragt worden.

Die Kosten für die Erschließung belaufen sich auf rund 300 000 Euro. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung sind fünf der sechs Bauplätze inzwischen verkauft worden.