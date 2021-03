Walldürn. Mit den gesunkenen Inzidenzzahlen im Landkreis ist es nun wieder uneingeschränkt möglich, das ökologische Beobachtungsgehege im Marsbachtal zu begehen und zu besuchen. Revierleiter Stefan Michel mahnt allerdings, die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin einzuhalten.

Die Absperrbänder an den Wegen entlang der Waldfläche und dem Gehege sind alle entfernt. Ob Abendspaziergang zu zweit oder Familienausflug – dem Besuch des Wildparks nahe der Beuchertsmühle steht offiziell nichts mehr im Weg. Seit 5. November letzten Jahres war Besuchern der Zugang pandemiebedingt verwehrt. Zusammen mit dem nun wieder freien Zugang zu den Gehegen der Dam- und Rothirsche, der Wildschweine und des Muffelwildes ist die Nutzung des Spielplatzes ebenfalls möglich. Hunde dürfen beim Wildpark-Spaziergang mit dabei sein , sofern sie an der Leine sind.

„Rudelbildung“, so Michel schmunzelnd, sei aber weiterhin allein den Hirschen vorbehalten. Zweibeiner hingegen hätten nach wie vor die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Trotz aller Begeisterung angesichts der bereits geborenen Besucherlieblinge: drei Muffelwild-Lämmer und fünf Wildschwein-Frischlinge.

Doch Stefan Michel appelliert an den Verstand der Gäste an den Gehegen. „Wenn alle auf sich selbst und gegenseitig aufeinander Obacht geben dürfen wir den Wildpark Walldürn geöffnet halten. Alles andere wäre schade. Denn was wäre ein Osterspaziergang ohne Flanieren der Familie durch den Frühlingswald, vorbei an den quicklebendigen fröhlichen Frischlingen?“

Wenn sich übrigens Frischlinge außerhalb des Wildsaugeheges tummeln , sei das kein Grund zur Besorgnis, sage Michel weiter.

„Sie nehmen sich lediglich die Freiheit, außerhalb zu tollen und auch dort nach Engerlingen oder Regenwürmern im Boden zu wühlen. Wir haben spezielle Schlupflöcher im Zaun eingerichtet. Sobald das Muttertier, die Bache, ruft , schlupfen sie durch diese Einlässe sicher zu ihr zurück.“ hape