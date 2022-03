Friedenskerzen entzündet

Walldürn. Im Rahmen der Eucharistiefeier in der St. Marienkirche wurde am Sonntag am Vormittag eine Friedenskerze entzündet. Sichtlich bewegt haben rund hundert Gemeindemitglieder diesen Gottesdienst gefeiert, der als zentrales Thema den Frieden in der Ukraine, in Europa und der Welt im Blick hatte und von Pater Leon Rawalski OFMConv geleitet wurde.

Die Gebete und Lieder waren aussagekräftig und stellten immer wieder die Hoffnung für Frieden in den Mittelpunkt der Eucharistiefeier. An der Friedenskerze konnten die zahlreichen Gottesdienstbesucher zu Beginn ihr persönliches Friedenslicht entzünden und auf den Altarstufen abstellen. Am Sonntagnachmittag wurde dann im Rahmen einer extra angesetzten Friedensandacht in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut nochmals eindringlich für den Frieden gebetet.

Basilika voll besetzt

In der Basilika und in der St. Marienkirche wurden Kerzen für den Frieden entzündet. © Achim Dörr

Auch hier war die Basilika unter Corona-Bedingungen voll besetzt. Pater Josef Bregula OFMConv feierte diese Andacht, wobei er auf die schrecklichen Ereignisse und das Leid der vielen Menschen in der Ukraine blickte. Er entzündete nach der Begrüßung vor dem Altar eine Friedenskerze. Im Anschluss daran erfolgten die Eucharistische Aussetzung, das Rosenkranzgebet sowie weitere Friedensgebete. Mit den Fürbitten um Frieden und dem sakramentalen Schlusssegen wurde die Andacht beendet.

Diese Friedensandacht wurde auch live im K-TV Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Walldürn übertragen. ac