Freundeskreis Walldürn unterstützt Odenwald Hospiz mit 1200 Euro

Walldürn. Eine Spende an das Odenwald Hospiz von 1200 Euro übergaben Reiner Sämann und Markus Waller an das Odenwald Hospiz in Walldürn. Sämann sagte, der Freundeskreis habe im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie zwei Aktionen gestartet, deren Reinerlös einem guten Zweck zu Gute kommen sollte, dieses Mal dem Odenwald Hospiz. Das Hospiz sei ein Ort der Geborgenheit und für Menschen in ihrer letzten Lebenszeit ein Zuhause.

Beim Freundeskreis gebe es das Bestreben, etwas auf die Beine zu stellen, das den Freunden und Bekannten des Freundeskreises Spaß bringe und außerdem einem guten Zweck diene. Daraufhin hätten Markus Waller und er als Organisationsteam den Entschluss gefasst, wieder Ausfahrten zu planen.

Um Preis gefeilscht

Markus Waller sagte, bei den organisatorischen Vorbereitungen für diese Ausfahrten wurde vom Organisationsteam gehandelt und gefeilscht, um diese zu einem attraktiven Preis anbieten zu können. Jeder Euro, welcher aus den Teilnehmerkosten übrig geblieben sei, sowie weitere Spenden hätten dazu beigetragen, dass man diesen erfreulichen Spendenbetrag von 1200 Euro für einen „guten Zweck“ zusammenbekommen habe – zur Unterstützung dieser tollen Einrichtung, die eine großartige und wertvolle Arbeit für Mitmenschen leiste.

Die Aktion wäre ohne die Unterstützung durch ansässige Geschäftsleute sowie ohne Spenden aus den Reihen des Freundeskreises nicht in dem erreichten Maße zustande gekommen. Dank galt deshalb all diesen Spendern.

Gemeinsam überreichten Reiner Sämann und Markus Waller dem Leitungsteam des Odenwald Hospiz – der Leiterin der Einrichtung, Christine Lehner, deren Stellvertreterin Cindy Husken sowie der Pflegedienstleiterin Carola Sommer den Spendenscheck als Ausdruck des Respekts und der Anerkennung sowie als kleines Dankeschön für all das in dieser segensreichen Einrichtung Geleistete.

Freude über Spende

Geschäftsführerin Christine Lehner dankte dem Freundeskreis für diese überaus großzügige Geldspende und ließ wissen, dass das Geld in die vom Hospiz selbst zu zahlenden Eigenanteile für den Betrieb fließen wird. ds

