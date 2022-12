Freude schenken in der Weihnachtszeit

Walldürn. Kleine Freude in der Vorweihnachtszeit: Die Kolpingsfamilie Walldürn hat bei ihren Vereins-Aktionen in den vergangenen Wochen fleißig Geldspenden gesammelt, um den Menschen im Geriatriezentrum St. Josef und der Alterswohnanlage „Maria Rast“ eine Freude bereiten zu können.

Insgesamt sind 520 Euro auf diese Weise zusammengekommen. Mit dem Geld wurden zahlreiche Leckereien, Kosmetikartikel, Leseartikel und Produkte des täglichen Bedarfs gekauft und für die Menschen in den Senioren-Wohnanlagen zur Verfügung gestellt.

Das Vorstandsteam der Kolpingsfamilie Walldürn, Bernhard Kehl, Maximilian Dunkel und Marcus Frank, übergaben die Spenden am 13. und 14. Dezember jeweils an die Leiter der beiden Häuser, die diese dankbar entgegennahmen.

„Wir freuen uns, dass wir den Bewohnern mit den verschiedenen nützlichen Dingen und Leckereien eine Freude bereiten können und wollen ihnen damit zeigen, dass wir gerade auch in der besinnlichen Weihnachtszeit an sie denken”, so Bernhard Kehl. Die besondere Spendenaktion wurde im ersten Corona-Jahr 2020 ins Leben gerufen und findet inzwischen bereits zum dritten Mal statt.