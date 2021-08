Freude beim Grillfest der Senioren

Walldürn. Beim Grillfest im Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn verwandelte sich die schön bepflanzte Terrasse in ein Sommerblumen-Areal.

Zum Einstieg ins Grillfest gab es begrüßende Worte von Melanie Knüttel. Später wurde persönlich von der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Carolin Wolf und dem Küchenteam gegrillt. Abgerundet wurde das leibliche Wohl mit hausgemachten Salaten und erfrischenden Getränken. Es fehlte also nichts an diesem tollen Tag. Dafür kann man unsere Küche richtig loben. Von der Anlieferung zur Terrasse bis zum Aufräumen nach der Feier war alles perfekt durchorganisiert, so dass die Gäste nur genießen brauchten.

Bei Sitztänzen wohlgefühlt

Die Terrasse wurde vom Team der Sozialen Betreuung bunt geschmückt, so dass die Stimmung nur gut werden konnte. Das Team übernahm auch die Bewirtung der Gäste sowie die Sitztänze, so dass sie sich rundum wohlgefühlt haben. Bedeckt war es manchmal draußen, aber die Wolken konnten den Partygästen nichts anhaben. Der Wettergott meinte es gut mit den Senioren.

„Das war klasse organisiert!“ „Die Musik war toll!“ „Wir konnten bei allen Liedern mitsingen!“ Sätze wie diese hörte man aus den Reihen der Bewohner. Sie schunkelten und sangen fröhlich mit.

Das war keine große Überraschung, denn die fröhliche Singrunde brachte die Stimmung mit ihrer Musik permanent an. Die fröhliche Singrunde begleitet die Bewohner schon seit vielen Jahren und alle freuten sich nach der langen Zeit, sich mal wieder zu sehen. Man sah alle Bewohner mit einem Lächeln im Gesicht und zufrieden an den Tischen sitzen.

Zum Schluss bedankte sich Melanie Knüttel bei allen beteiligten und bei ihrem Team. MK