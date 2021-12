Freie Wahl des Impfstoffes bis Jahresende

Miltenberg. Aktuell kann der Impfstoff im Impfzentrum Miltenberg wieder frei gewählt werden, das bedeutet, dass Über-30-Jährige wieder die Wahl zwischen Spikevax von Moderna und Cominarty von BioNTech haben.

„Gerade im Hinblick auf die beginnende Ausbreitung der Omikron-Variante ist die Drittimpfung genauso dringend empfohlen wie auch die Erstimpfung für all diejenigen, die bislang noch gezögert haben“, appelliert Landrat Jens Marco Scherf an die Bevölkerung des Landkreises Miltenberg: „Neben den täglich bis zu 1200 Impfterminen im Impfzentrum Miltenberg stehen Ihnen zur Impfung auch die Angebote der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung.“ Die Terminvereinbarung für das Impfzentrum erfolgt online unter www.impfzentren.bayern. Kinder von fünf bis elf Jahren müssen ebenfalls im Impfportal registriert werden. Die konkrete Terminvereinbarung erfolgt aufgrund von Schwächen der bayerischen Software ausschließlich telefonisch unter 09371/501-750 montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie an Heilig Abend von 8 bis 13 Uhr. Bürger können sich nach der Online-Registrierung selbst ihren Impfbogen ausfüllen und zur Impfung mitbringen.

Das Impfzentrum hat auch an Heilig Abend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen bis 14.30 Uhr geöffnet. Neben den Impfkapazitäten für Erwachsene werden täglich Kinderimpfungen ab Vollendung des fünften Lebensjahres angeboten.