Freie Fahrt auf der Kreisstraße 35 bei Altenbuch

Altenbuch. Seit einigen Tagen heißt es wieder „freie Fahrt“ auf der Kreisstraße 35 zwischen Altenbuch und der Landkreisgrenze. Vom 19. Juli bis zum 17. September wurde die Strecke auf einer Länge von zwei Kilometern für rund 700 000 Euro unter Vollsperrung saniert. Der zweite Bauabschnitt im Landkreis Aschaffenburg wird im Jahr 2022 folgen, so das Landratsamt Miltenberg in einer Mitteilung.

Wichtige Verbindung

Altenbuchs Bürgermeister Andreas Amend zeigte sich erleichtert, dass die lange erwünschte Sanierung nun vollendet wurde. „Die MIL 35 ist die Verbindung in den Südspessart und in Richtung Dammbach und Rohrbrunn“, sagte er und betonte die Wichtigkeit dieser Verbindung. „Endlich ist die schlimme Holperstrecke weg“, freute er sich. Auch Landrat Jens Marco Scherf betonte die überregionale Bedeutung der Strecke. Mit der Sanierung übernehme der Landkreis Miltenberg die Verantwortung für eine gute verkehrliche Anbindung des ländlichen Raums,

Langer Prozess

Laut Klaus Schwab, Leiter des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg, sei dem Bau ein langer Diskussionsprozess vorausgegangen. Dabei sei es darum gegangen, einen guten, gut finanzierbaren Weg zu finden. Um Fördermittel zu erhalten, hätte es einen gewissen Ausbaustandard gebraucht. Hierfür wären allerdings größere Eingriffe in den Wald notwendig gewesen, weshalb in diesem Gebiet mit hohem Schutzstatus ein längeres Genehmigungsverfahren notwendig gewesen wäre. Stattdessen habe man sich dafür entschieden, die Straße ohne Förderung, aber dennoch ordentlich und effizient zu sanieren. Die Straße sei deshalb nicht so breit wie bei einem Vollausbau, dennoch könne sie die Verkehrslast gut bewältigen.