„Franken Helau“ auf 2023 verschoben

Amorbach. Die Fastnacht-Saison ist im Terminkalender vieler Franken und auch des BR-Fernsehens stets fest eingeplant. Seit Monaten stehen die Verantwortlichen der Fastnachtsredaktion von BR Franken und des Fastnacht-Verband Franken in enger Abstimmung über die Planung aller Fastnachtproduktionen wie „Franken Helau“, „Die Närrische Weinprobe“, „Wehe wenn wir losgelassen“ und „Fastnacht in Franken“.

Die Programm-Macher beobachten die aktuelle Entwicklung der pandemischen Situation im Land mit großer Sorge und Wachsamkeit. Auch die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zeigen, wie ernst die Corona-Lage aktuell ist. Gemeinsam haben BR-Redaktion und Fastnacht-Verband daher nun beschlossen, die für Januar 2022 vorgesehenen Aufzeichnungen zu verschieben.

Mehr Planungssicherheit

Die für Ende Januar geplante Aufzeichnung von „Franken Helau“ aus Amorbach wird in das Jahr 2023 verlegt, um dem ausrichtenden Carneval Club Amorbach eine bessere Planungssicherheit zu ermöglichen. An der Planung der Kultsendung „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim (18. Februar) halten die Verantwortlichen aktuell fest, eine Entscheidung hierzu soll dann im Januar fallen.

Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, sagte: „Für alle Verantwortlichen haben der größtmögliche Gesundheitsschutz aller Beteiligten und die Einhaltung der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung oberste Priorität. Unter diesen Gesichtspunkten werden die anstehenden Produktionen entwickelt. Alle an der Produktion Beteiligten eint der positive Wille, die so beliebten Sendungen einem breiten Publikum zu präsentieren, um in diesen sehr herausfordernden Zeiten die so dringend notwendige gute Unterhaltung und Abwechslung möglich zu machen.“

Eine Herzensangelegenheit

Und Tassilo Forchheimer, Leiter BR Franken, führte aus: „Die Fastnacht ist für den BR eine Herzensangelegenheit, wir können aber nichts erzwingen, sondern im Moment leider nur abwarten, was die kommenden Wochen bringen. Im Januar werden wir dann hoffentlich klarer sehen, was bis zum Ende der Fastnachtssession noch möglich sein wird.