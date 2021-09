Forstbetriebsjahr 2020 in Walldürn schließt mit dickem Plus

Walldürn/Gottersdorf. „Das Forstbetriebsjahr 2020 ist wider Erwarten erfreulich verlaufen.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Markus Günther am Montag nach der Waldbegehung die Sitzung des Gemeinderates in der Dreschhalle des Odenwälder Freilandmuseums. Das resultiert aus der großen Nachfrage und der Knappheit an Holz auf dem Markt. Im Rechnungsjahr 2020 habe man einen Einschlag von 17 000 Festmetern geplant, sagte Patrick Halbauer, der Leiter der Forstbetriebsleitung Walldürn, bei der Vorstellung der Zahlen. Tatsächlich geschlagen wurden dann 15 500 Festmeter. Hatte man das Jahr mit einem Minus von 73 000 Euro geplant, so stand am Ende ein Gewinn von 171 000 Euro. Das resultiert auch aus Fördermitteln des Landes und des Bundes, die die Stadt bekommen hat. „Das hat uns Sicherheit gebracht“, sagte der Bürgermeister. Der Fokus lag auf Bestandspflege und Anbau, so Halbauer zum Jahr 2020.

Im Plan 2021 sind 17 000 Festmeter Einschlag geplant, aktuell liege man bei 7000 Festmetern. „Wir stehen aber kurz vor dem Beginn der Holzerntesaison“, so Halbauer. Die Zahl werde also noch steigen.

Im Wirtschaftsplan stehe ein Minus von 300 000 Euro. „Die Situation auf dem Holzmarkt war bei der Planung aber ganz anders, hier hat sich einiges gewandelt, so dass jetzt eine schwarze Null angepeilt wird“, so Halbauer weiter.

Zur Ergebnisverbesserung trage leider auch bei, dass Waldarbeiterstellen mangels Bewerbungen nicht besetzt werden konnten, bedauert der Forstbetriebsleiter.

2021 war kein Förstersommer, sagte Halbauer weiter. Es gab zwar mehr Niederschlag als in den Jahren zuvor, aber die Regenmengen waren zu gering. „Das bedeutete ein Aufatmen, aber kein Durchatmen.“

Till Desiere von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland sagte, der Preis für Fichtenholz sei gefallen, Buche und Eiche aber sehr gefragt. Die Marktentwicklung sei mit Unsicherheiten verbunden, mittelfristig seien die Aussichten für den Holzmarkt aber recht positiv.

Bürgermeister Günther dankte abschließend unter dem Beifall des Gemeinderates den Mitarbeitern des Forstes und der Forstlichen Vereinigung für ihre Arbeit.

Margareta Sauer, die Leiterin des Odenwälder Freilandmuseums, hatte den Räten vor der Sitzung noch Erläuterungen zum Ausbau der Scheune Lampenhain und weiteren Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden im Freilandmuseum gegeben.

