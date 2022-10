Forst erwirtschaftet schwarze Zahlen

Walldürn. Der Forstbetriebsplan und die Brennholzpreise im Forstwirtschaftsjahr 2022/2023 waren ein Thema bei der der Sitzung des Finanzausschusses des Walldürner Gemeinderates am Mittwochabend im „Haus der offenen Tür“ unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther.

Positive Planung

Günther sagte, die Forstbetriebsverwaltung habe die Planzahlen für den Bewirtschaftungsplan des Forstwirtschaftsjahres 2023 festgelegt, wobei man hierbei von einer sehr positiven Planung ausgehen könne. René Maxeiner von der Forstbetriebsleitung Walldürn gab zusammen mit dem FVOB-Geschäftsführer Till Desiere und den beiden Revierleitern Ulrich Kipple und Thomas Riemer weitere Erläuterungen.

Bei einem planmäßigen Hiebsatz von 19 000 Erntefestmetern werden 2022 Gesamterträge von rund 1,331 Millionen Euro bei Aufwendungen von rund 1,217 Millionen Euro erwartet. Dadurch ist im Ergebnis-Haushalt ein Plus von 114 000 Euro ausgewiesen.

Bei den Brennholzpreisen sollen die Preise beim Brennschichtholz beibehalten werden, beim Brennholz in langer Form aufgrund der Holzmarktlage erhöht werden. Somit beträgt der Preis für einen Festmeter Brennschichtholz bei Buche, Eiche, übrigem Hartlaubholz und bei Birke weiterhin jeweils 67,50 Euro.

Bei Brennholz in langer Form beträgt der Preis pro Festmeter bei Buche 80 Euro (bisher 58,85 Euro), bei Eiche, Roteiche, Feldahorn und Kirsche jeweils 75 Euro (48,15), bei übrigem Hartlaubholz 75 Euro (58,85) und bei der Birke 80 Euro (58,85) sowie beim Nadelholz und beim übrigen Weichlaubholz 55 Euro. Die Preise beim Bürgerabgabeholz betragen beim Brennschichtholz 55 Euro je Raummeter sowie beim Brennholz in langer Form 67 Euro pro Festmeter. Der Finanzausschuss nahm beides zur Kenntnis.

Betriebsergebnis vorgestellt

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die Bekanntgabe des Betriebsergebnisses 2021 des Geriatriezentrums St. Josef Walldürn (Reha und Altenpflegeheim). Wie Stadtkämmerer Joachim Dörr sagte, würden 2021 die Betriebseinheiten Geriatrische Reha/Ambu-lanzen und Altenpflegeheim einen Gewinn in Höhe von rund 251 764 Euro ausweisen. Das Betriebsergebnis 2021 weise ein Plus auf, zudem belaufe sich das „Guthaben“ der Stadt Walldürn zum 31. Dezember 2021 auf rund 811 970 Euro, so dass für 2021 keine Zahlungen zu leisten seien.

Aus früheren Investitionsmaßnahmen bestünden zum Jahresende 2021 noch Kreditschulden in Höhe von 38 404 Euro, deren Schuldendienst seitens der Stadt an den Krankenhausverband erstattet würde.

Für die Neubaumaßnahme würden sich die Gesamtkosten von geplanten 6,5 Millionen auf voraussichtlich 7,2 Millionen Euro erhöhen. Die Finanzierung dieser Mehrausgaben sollte, sofern die vorhandenen Mittel ausreichend seien, durch das vorhandene Guthaben erfolgen. Hinzu würden noch Kosten für den Dachgeschossausbau (1,3 Millionen) und Praxisumbau (400 000 Euro) erwartet.

Ein Gespräch bezüglich ausreichender Brandschutzmaßnahmen stehe hier jedoch noch aus. Der durch die Stadt Walldürn zu tragende Schuldendienst für diese über Darlehen zu finanzierenden Maßnahmen könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Finanzausschuss nahm dieses vorgetragene Betriebsergebnis 2021 zustimmend zur Kenntnis. ds