Förderverein überbringt Grundschulkindern Geschenke

Altheim. Die Adventszeit ist für Kinder auch immer eine Zeit des Wartens. Der Förderverein Kindergarten und Grundschule Altheim hat den Schulkindern bei seinem Besuch in der vergangenen Woche diese Zeit etwas versüßen können. Christiane Weber (Mitte) und Nadine Müller (rechts) vom Förderverein überreichten eine „spielerische“ Auswahl vorweihnachtlicher Geschenke im Wert von 500 Euro. Rektorin Heike Knühl und ihre Schützlinge nahmen die Präsente dankend und freudestrahlend entgegen. Es handelt sich um Brett-, Geschicklichkeits- und Konzentrationsspiele, die den Kindern bei Regen in den Pausen eine sinnvolle Beschäftigung für drinnen bieten. „Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und hoffen, dass für jeden das Richtige dabei ist“, so Christiane Weber, stellvertretende Vereinsvorsitzende. Bild: Stefanie Roll

