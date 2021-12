Förderfähigkeit festgestellt

Walldürn. Die Mitglieder des Finanzausschusses haben in ihrer Sitzung am Mittwoch im „Haus der offenen Tür“ die Aufnahme des Bogensportvereins Kummersklinge und des Ökumenischen Singkreises Walldürn in die Liste der förderfähigen Vereine beschlossen. Damit haben die beiden Vereine zukünftig die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung der Stadt Walldürn auf der Basis der Förderrichtlinien für Vereine zu erhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussichtlich im Januar sollen die Abwassergebühren neu kalkuliert und festgesetzt werden. Um eine eventuell notwendige Erhöhung rückwirkend zum 1. Januar geltend machen zu können, empfiehlt der Finanzausschuss dem Gemeinderat, einen sogenannten Bevorratungsbeschluss zu fassen. rs