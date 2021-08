Flutopferhilfe aus dem Walldürn leistete wertvollen Beitrag im Ahrtal

Walldürn. Die private Flutopferhilfe aus dem Odenwald kam gut bei den Opfern der Flutkatastrophe bestens an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als am 16. Juli die Nachricht von der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal die Schlagzeilen beherrschte, fühlte sich der Walldürner Handwerksmeister und Unternehmer Thomas Hess in das Jahr 1984 zurückversetzt.

Am frühen Morgen des Fronleichnamstags dieses Jahres hatte ebenfalls ein Starkregenereignis zum Dammbruch bei einem Regenrückhaltebecken geführt, in dessen Folge mehrere Ortschaften in einem Nebental der Tauber völlig überraschend überflutet wurden.

Mehr zum Thema Golfclub Glashofen-Neusaß 3500 Euro für Betroffene des Hochwassers Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Walldürner Soldaten helfen Flutopfer Flutkatastrophe: Walldürner Soldaten leisten Hilfe in der Not Mehr erfahren

Zusammen mit einigen Freunden schloss er sich seinerzeit einer Bundeswehreinheit an, die als Kräfte der ersten Stunde die notwendigsten Aufräumarbeiten durchführten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die schrecklichen Bilder, die sich damals in seinem Gedächtnis festgesetzt hatten, wurden durch die Nachrichten aus dem Ahrtal wieder lebendig.

Spontan entschloss sich der Inhaber einer Elektrofirma eine namhafte Anzahl von Haushaltsmaschinen zu spenden, auch um damit ein Zeichen der Solidarität und der Hoffnung zu setzen.

Ein Spendenaufruf im Kollegen- und Bekanntenkreis vergrößerte die Anzahl der Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränke auf insgesamt 35 Geräte, die Thomas Hess mit drei Helfern am vergangenen Wochenende in das Ahrtal verfrachtete. Zuvor hatte er über bereits bestehende örtliche Kontakte sichergestellt, dass die Maschinen ausschließlich an Empfänger übergeben werden, die durch die Flut sehr stark betroffen sind.

Wenn die verschiedenen Geräte auch nicht sofort in die noch unbewohnbaren Wohnungen geliefert werden konnten, sondern vorläufig zwischengelagert werden mussten, zauberte doch die Information über die unerwartete Unterstützung ein ungläubiges Staunen und ein hoffnungsfrohes Lächeln auf die Gesichter der Empfänger im Ahrtal und Umgebung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Thomas Hess und sein Kollege Joachim Haun, der ebenfalls eine größere Anzahl von Geräten gespendet und die Transportkapazitäten zur Verfügung gestellt hat, freuen sich, dass damit alle Spenden ihr Ziel erreicht haben.