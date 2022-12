Flutlichtanlage auf dem neuesten Stand

Altheim. Die Altheimer Flutlichtanlage, die seit der Sportplatzeinweihung 1970 in Betrieb war, war in die Jahre gekommen.

Die Lichtleistung entsprach nicht mehr den Anforderungen des Trainings- und Spielbetriebes. Auch der Energieverbrauch stand in keinem Verhältnis.

LED-Strahler für Anlage

So fasste der Vorstand des VfB Altheim den Entschluss, die bestehende Anlage mit modernen lichtstarken und energieeffizienten LED-Strahlern auszurüsten.

Keine leichte Aufgabe

Ein Projekt, welches gerade im jetzigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld für einen Verein, der dies finanzieren muss, keine leichte Aufgabe darstellt. Umso mehr ist die Gemeinschaft auf Zuschüsse und Spenden verlässlicher Partner angewiesen.

Baustein der Finanzierung

Ein Baustein der Finanzierung war somit die angedachte Unterstützung durch die Dietmar-Hopp-Stiftung, die zuletzt in unserer Region einige Projekte von Vereinen unterstütze. Der Antrag des VfB wurde von der Stiftung positiv entschieden und dies war dann auch der Startpunkt für die Verwirklichung der technischen Modernisierung.

Die Flutlichtanlage ist nun umgerüstet, der Trainingsbetrieb konnte bereits für die Jugend- und Seniorenmannschaften stattfinden. Aus diesem Anlass fand die Übergabe der Spende auf dem Altheimer Sportgelände statt.

Henrik Westerberg, Verantwortlicher der Dietmar-Hopp-Stiftung für den Sport kam hierfür extra nach Altheim. Nach der Übergabe der symbolischen Plakette ließen sich die Verantwortlichen natürlich nicht nehmen, die Sportanlagen und Räumlichkeiten des VfB vorzustellen. Westerberg war beeindruckt von der Umsetzung der vielen energetischen und baulichen Maßnahmen, die der VfB in der Vergangenheit verwirklicht hatte.

Großzügige Spende

Kassenwart Helmut Kappes, der für die Finanzierung des Projektes verantwortlich zeichnete, bedankte sich für die großzügige Spende in Höhe von 10 000 Euro und die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Die Vorstandsmitglieder schlossen sich diesem Dank an und nach einem kleinen Umtrunk wurde Westerberg mit den besten Grüßen und Dankesworten an den Stifter Dietmar Hopp verabschiedet.