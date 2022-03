Flaschenpostauf die Reise geschickt

Altheim. Im Kindergarten St. Valentin steht jedes Jahr ein ganz besonderes Thema im Mittelpunkt. Dieses Jahr sollen die Kinder für das Thema Wasser sensibilisiert werden.

Die Wichtigkeit von Wasser für Mensch und Tier und Pflanzen spielt dabei die größte Rolle. Aber auch alles, was Wasser kann, wird durch viele Experimente auch den Kleinsten klar: So wird Eis geschmolzen, Farben ausgeschwemmt, staunend beobachtet, was schwimmt und untergeht und was alles durch Auflösen im Wasser verschwindet. So machen Chemie und Physik spielerisch Spaß.

Hände waschen ist in Coronazeiten auch ein immer wiederkehrendes Thema, verbunden mit dem sparsamen Umgang von Wasser. Welch ein Glück in Altheim zu leben, wo das Wasser einfach aus dem Wasserhahn kommt und nicht kilometerweit vom Brunnen geholt werden muss, war eine Erkenntnis.

Dass Wasser auch Transportmittel ist, erkannten die Altheimer Kinder, als sie in der Kirnau ihre Flaschenpost losschickten und diese Richtung Sindolsheim davon schwamm. Die Kinder hatten neben großem Interesse auch einen Riesenspaß. (dka)