Firmvorbereitung in Walldürn: Pilgern und Glaubensfragen erörtern

Walldürn. Die Firmvorbereitung für nahezu hundert Jugendliche ist in vollem Gange. Die ersten Firmgruppentreffen sowie Gottesdienstangebote fanden bereits statt. Auf dem Weg zur Firmung hat das Vorbereitungsteam zudem sechs sogenannte Vertiefungstage im Angebot, von denen die Firmanden einen auswählen werden. Die Teilnehmerzahlen sind jeweils begrenzt und die Anmeldungen können direkt über die Homepage unter www.firmung-wallduern.de erfolgen. Hier die Vertiefungstage im Einzelnen:

Gemeinsam Pilgern: Am Samstag, 21. Mai, von 9.30 bis 15 Uhr findet ein Pilgertag für die Jugendlichen statt. Es geht zunächst mit dem Bus nach Wenschdorf. Dort beginnt die Pilgertour zurück nach Walldürn. Die Pilgerstrecke beträgt rund 14 Kilometer und verläuft über Reichertshausen, Gottersdorf, Gerolzahn und endet in der Basilika zum Heiligen Blut in Walldürn.

Eine Mittagsrast ist eingeplant. Stationen mit Gebet, moderne Pilger-Meditationen und Stille beim Gehen sind einplant. Der Pilgerweg führt auf historischen Wegen von Pilgergruppen, die jährlich nach Walldürn kommen. Zudem sind es markierte Pilgerwege wie der Jakobusweg und der Fränkische Marienwanderweg.

Patentag: Aufgabe, Pflicht oder Berufung. Was hat das mit mir als Firmling zu tun? Diese Frage wird beim Vertiefungstag am Samstag, 28. Mai von 10 bis 14.30 Uhr im Mittelpunkt stehen. Zusammen mit den Firmpaten gibt es allgemeine Informationen und Hintergrundwissen zur Firmung und dem Patenamt. Zudem gibt es rund um die Wallfahrtsbasilika die Möglichkeit sich mit dem eigenen Lebensweg zu beschäftigen.

Wo möchte ich hin? Welche Rolle spielt Gott und die Kirche für mich? Wo ist mir Gott vielleicht schon begegnet? Diese und weitere Fragen können die Jugendlichen mit ihren Paten und dem Firmteam besprechen.

Glaubenswochenende: „Ja, was glaubst du denn?!“, so das Motto an diesem besonderen Wochenende vom 3. bis 6. Juni im Bildungshaus Kloster Schwarzenberg. Für Jugendliche ist es oft nicht so leicht, im Alltag für ihren Glauben öffentlich einzustehen. An diesem Wochenende soll in lockerer und gemeinschaftlicher Atmosphäre über Glaubensfragen, Gott und die Welt gesprochen werden. Biblische Impulse, gemeinsames Beten, Spaziergänge, Singen und Gottesdienste runden das Angebot ab.

My dinner with God: Eins vorweg: Dieser Vertiefungstag am Freitag, 15. Juli, um 18.30 Uhr ist bereits ausgebucht. Ja, es gibt was zu feiern! Was: Wird noch nicht verraten. Mit Humor sich auf ein „Dinner with God“ einzulassen und dabei die Geschmacksnerven in Fahrt zu bringen und den Glauben auf Touren, das verspricht dieser Abend. Gästeliste: Gott, Firmgruppe, Katecheten und DU! Wer richtig feiern will, der braucht auch einen entsprechenden Dresscode. Darum ist eine festliche Kleidung an diesem Abend angemessen.

Radtour nach Miltenberg: Am Samstag, 24. September, von 8.30 bis 18 Uhr ist eine Radtour von Walldürn nach Bürgstadt zum Jugendhaus Sankt Kilian geplant. Bei diesem Vertiefungstag wird die Gruppe viel Zeit in der Natur verbringen, neue Leute, Wege und vielleicht auch Grenzen kennenlernen. Aber auch neue geistige Impulse sollen nicht zu kurz kommen. Für Erfrischungen unterwegs ist gesorgt. Im Jugendhaus findet ein Mittagessen statt. Danach wird Franziskaner-Bruder Konrad Schlattmann mit dem Thema „Kirche heute – wir räumen auf!“ den Nachmittag gestalten. Mit dem Bus und Fahrradanhänger geht es zurück nach Walldürn.

Bibliolog: Wie sieht ein Bibliolog konkret aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich der letzte Vertiefungstag am Samstag, 22. Oktober, von 14 bis 16 Uhr. Die Grundidee beim Bibliolog besteht darin, dass die Teilnehmenden aus der Perspektive verschiedener Charakteren der Geschichte heraus sprechen. Die Leitung verstärkt und vertieft diese Äußerungen. Ebenso sorgt sie dafür, dass alle Beiträge wertgeschätzt und gehört werden. Anschließend wird die Geschichte weitergeführt. Nach einigen Szenen wird der Bibliolog abgeschlossen. Abschließend besteht die Möglichkeit das Gehörte und Erlebte zu reflektieren. ac