Walldürn. Das Netzwerk „Schulewirtschaft“ Neckar-Odenwald-Kreis traf sich in der vergangenen Woche virtuell bei der Concad GmbH in Walldürn. Fotos, Videos und in der eigenen Lehrwerkstatt gefertigte Werkstücke machten die einstündige Online-Veranstaltung für 22 Lehrkräfte, Berufsberater der Agentur für Arbeit und weitere in der Berufsberatung engagierte Teilnehmer lebendig und kurzweilig. In der anschließenden Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, weshalb sich 2021 anscheinend weniger Schüler für eine Ausbildung interessieren beziehungsweise bewerben.

„Überlegen viele Schüler der Abschlussjahrgänge, weiter die Schule zu besuchen, oder sind ausgefallene Lehrstellenbörsen, Praktika und weniger häufig erfolgte Schulbesuche bei Unternehmen der Grund?“, formulierte Andreas Unseld, Ausbildungsleiter bei Concad, seine Vermutung über den Verbleib des Nachwuchses. Aus dem Engagement des Unternehmens unter anderem in der Regionalen Initiative Berufsausbildung (RIB) weiß Unseld, dass viele Unternehmen in der Region sich auch in diesem Jahr mehr Bewerbungen für ihre Ausbildungsplätze wünschen. „Und die sind definitiv attraktiv“, so Unseld.

So bilde Concad aktuell 25 Azubis in der hauseigenen Lehrwerkstatt zum Werkzeugmechaniker oder zum Konstruktionsmechaniker aus. Für das seit 1995 stetig wachsende Unternehmen mit 135 Mitarbeitern eine sehr gute Quote. Dabei habe sich Concad das Ziel gesetzt, möglichst alle Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen. Denn der Betrieb setze darauf, die eigenen Fachkräfte von morgen selbst auszubilden.

Das innovative Unternehmen baue, was nicht morgen, sondern übermorgen auf der Straße ist. Vom Werkzeugbau über die Konstruktion und den Prototypenbau hin zur Serienfertigung und vielem mehr erstrecke sich das Betätigungsfeld. „Dabei sind die Dimensionen enorm“, betont Unseld. Das Unternehmen sei zurecht stolz auf seine neue, voll klimatisierte Präzisionsfertigungshalle, in der zwei neue innovative Hochleistungs-CNC-Bearbeitungsmaschinen der Firma Starrag (Droop & Rein) ihren Platz gefunden haben. Diese seien schon jetzt wegen ihrer Maschinengröße, Flexibilität und Genauigkeit bei vielen Kunden sehr gefragt.

Einblicke in die Ausbildung erhielten die Teilnehmender aus erster Hand von Wilhelm Meyer, Azubi Konstruktionsmechanik, und Daniel Süssenbach, der im Februar seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker erfolgreich abgeschlossen hat. Insbesondere der selbstgefertigte Helikopter mit integriertem Motor begeisterte die Teilnehmender. Das „super Team, in dem man direkt aufgenommen wird, als wäre man schon immer da“, wie Süssenbach das Unternehmensklima beschrieb, sei gelebte Praxis.

Auch unter Pandemiebedingungen bietet Concad mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Hygienekonzepten drei- bis Schüler an.

„Ein spannendes Unternehmen, bei dem unser Nachwuchs gut aufgehoben ist“, resümierte abschließend Frank-Martin Entzer, Vorsitzender Wirtschaft des Netzwerks „Schulewirtschaft“ Neckar-Odenwald-Kreis.

