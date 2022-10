Firmanden radelten nach Miltenberg

Walldürn. 29 Firmanden aus Walldürn unternahmen eine Radtour nach Miltenberg. Bei ihrer ersten Rast an der Wohlfahrtsmühle lasen die Teilnehmer einen Bibelvers und fotografierten etwas aus der Natur mit ihren Smartphones. In der Nähe von Pfohlbach erhielten die Jugendlichen einen weiteren Impuls in Form eines modernen Glaubensbekenntnisses. Über Eichenbühl erreichte die Gruppe ihr Ziel, das Jugendhaus St. Kilian in Miltenberg.

Dort überlegten die Teilnehmer gemeinsam mit Adrian Ambiel und Sabrina Miko, was das Wort „Schöpfung“ bedeutet. Es entstand eine rege Diskussion darüber, wie die Menschen heute mit der Natur umgehen. Es durften positive Entwicklungen genannt werden, aber auch negative Verhaltensweisen dargelegt werden. Als gutes Vorbild führte Sabrina Miko den Heiligen Franz von Assisi an. Dieser hatte in Armut gelebt und sich bewusst und liebevoll der Schöpfung zugewandt. Mit dem „Sonnengesang“ gehe sogar ein Lied auf ihn zurück. Der Bezug zur heutigen Zeit durfte natürlich nicht fehlen. So ging sie kurz auf Papst Franziskus XVI und das Franziskaner-Kloster in Walldürn ein.

In Kleingruppen überlegten die Jugendlichen, wie sie die Natur schützen und nachhaltiger leben könnten. Dabei setzten sie sich mit den Themen Müllvermeidung, bewusster Ernährung und dem Umgang mit fossilen Brennstoffen und Energie auseinander. Es wurden viele Ideen gesammelt, die im Alltag umsetzbar sind.

Nach einem kurzen Abschlussgebet und einem Lied machten sich die Firmanden auf den Weg zum Bus. Die Fahrräder wurden in den Anhänger verladen und die Gruppe trat den Heimweg an. pm