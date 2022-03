Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Walldürner Familienunternehmen - Wilhelm Hess GmbH & Co. KG investiert in neue Lagerhalle am Firmenstandort in der Blumenstraße Firma Wilhelm Hess: Gebäude wächst zügig in die Höhe

Am Standort in der Blumenstraße baut die Firma Wilhelm Hess eine neue Lagerhalle samt Anlieferungsbereich. Widerstand von Anwohnern gegen das Vorhaben scheiterte vor Gericht.