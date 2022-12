Finger an Statue abgebrochen

Walldürn. „In der Wallfahrtsbasilika wurde am Montag ein weiterer Vandalismus-Schaden festgestellt, der durch unbekannte Täter verübt wurde.“ Das teilte das katholische Pfarramt St. Georg den FN am Donnerstag mit, und weiter: „Bei der Statue der schmerzhaften Muttergottes wurden an der Christusfigur mehrere Finger gewaltsam abgebrochen und in der Kirche verstreut. Leider häufen sich in letzter Zeit neben den Aufbrüchen von Opferstöcken auch solche respektlosen Beschädigungen an der Ausstattung der Basilika.“

Daher bittet die Leitung der Pfarrei die Gottesdienstbesucher, derartige Vorfälle in der Sakristei oder im Pfarrbüro zu melden. „Ebenso werden alle Besucher tagsüber gebeten, auffälliges Verhalten anderer Personen aufmerksam zu beobachten“, so das Pfarramt.