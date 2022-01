Fiktive Bildkompositionen im Schulhaus

Walldürn. Unter dem Motto „Surreale Landschaften – Traum oder Wirklichkeit?“ steht die diesjährige Ausstellung des Wahlpflichtfaches „Präsentation und Medien“ (kurz: Multimedia) der Berufsfachschulklasse 2BFW1/1 an der Frankenlandschule.

Sie wurde vom Schulleiter Torsten Mestmacher, dem Abteilungsleiter Andreas Mackert, dem zuständigen Fachlehrer Jörn Hahn, sowie den beteiligten Schülern eröffnet. Seitdem erfreuen die neuen Exponate, die nun Teil der 2018 ins Leben gerufenen Dauerausstellung sind, Lernende, Lehrende sowie die zahlreichen Besucher der Frankenlandschule.

Vielseitiges Bilderlebnis

Alle ausgestellten Schülerarbeiten entstanden im Rahmen der Unterrichtseinheit „Digitale Bildbearbeitung“ und stellen fiktive Bildkompositionen dar, die unter Verwendung komplexer, mehrstufiger Maskentechniken in einem Grafikbearbeitungsprogramm aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzt wurden. Neben der Beherrschung des umfangreichen Programmes sowie den zugrundeliegenden theoretischen Kenntnissen bestand die Herausforderung darin, dem Betrachter ein zwar surreales, aber dennoch in sich harmonisches wie vielseitiges Bilderlebnis zu ermöglichen. Somit sind die Ausstellungsstücke einerseits ein Spiegel der im Unterricht erworbenen Fachkompetenzen im Bereich Bildbearbeitung, andererseits sind sie Ausdruck der den Schülerinnen und Schülern innewohnenden Kreativität und künstlerischen Schöpfungskraft.

Das Ziel des Faches Präsentation und Medien in der zweijährigen Berufsfachschule ist es, die Jugendlichen auf die vielseitigen medialen Herausforderungen des Berufslebens vorzubereiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und ihr Wissen zusätzlich zu vertiefen.

Über einen zunächst kreativ-spielerischen Einstieg werden die Jugendlichen nach und nach an die berufsorientierte Praxis herangeführt, um ihnen einen realistischen Einblick in die Chancen und Möglichkeiten zu verschaffen, die die Einsatzgebiete moderner Medien in der heutigen Berufswelt bieten, wie beispielsweise Kundenwerbung, dem Erstellen eines Corporate Designs, dem Gestalten einer Homepage, eines Messestandes und vielem mehr.

Mit der Eröffnung der neuen Ausstellung ist jedoch die Kreativität der Schüler noch längst nicht ausgeschöpft und man darf sich bereits auf weitere Kunstwerke – nicht nur zum aktuellen Thema – freuen, welche die Flure der Frankenlandschule in naher Zukunft zieren werden.