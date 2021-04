„Weit auseinander und mit Maske“, so begrüßte Bürgermeister Markus Günther die Gemeinderäte und einige Zuhörer am Montag in der Nibelungenhalle zur Sitzung unter Corona-Bedingungen.

„Jetzt wird es hoffentlich mal wahr“, sagte der Bürgermeister. Der Umstieg auf Digitalfunk beschäftige den Rat seit 2006 immer wieder. Und auch Hauptamtsleiter Helmut Hotzy wies darauf hin, dass die

...