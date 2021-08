Feinmotorik und Wahrnehmung stärken

Walldürn/Altheim. Gemeinsam Gutes tun und Verantwortung übernehmen: Die Auszubildenden des Braun-Werks in Walldürn haben für die Kinder des Kindergartens St. Valentin in Altheim zwei neue Wandspiele angefertigt. Gemeinsam konnten die Nachwuchskräfte von P&G ihre in der Ausbildung gelernten Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich als Team für Kinder engagieren.

Die Schiebespiele in Form einer liegenden Acht sowie eines Marienkäfers fördern die Feinmotorik der Kinder, stärken die Wahrnehmung von Farben und sorgen für Abwechslung, die Spaß macht. Die Auszubildenden haben sich ein Bild vom Kindergarten vor Ort gemacht und die Spiele dann selbstständig entworfen und gebaut. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und danken der P&G-Ausbildung für diese tolle Aktion“, so Claudia Doth, stellvertretende Kindergartenleitung St. Valentin.

„Für uns war die Arbeit eine tolle Abwechslung zum Ausbildungsalltag. Wir konnten eigene Ideen einbringen und die Verantwortung für das Projekt übernehmen. Es ist schön, zu sehen, dass unsere Spiele für die Kinder eine nette Abwechslung im Kindergartenalltag sind“, so Auszubildender Stefan Riewe, der die Spiele gemeinam mit seiner Kollegin Beyda Sen übergeben hat. Im Braun-Werk in Walldürn arbeiten derzeit rund 60 Auszubildende in sechs verschiedenen technischen Berufen. Im Rahmen ihrer Ausbildung engagieren sie sich für soziale Projekte in ihren Gemeinden.