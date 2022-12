Feierliche Gottesdienste waren gut besucht

Walldürn. Gut besuchte Gottesdienste an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen stellten auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll die Bedeutung des Weihnachtsfestes für die Gläubigen beider Konfessionen in Walldürn unter Beweis.

Aufforderung zur Nächstenliebe

Im Mittelpunkt aller Weihnachtsgottesdienste stand wie in jedem Jahr die Verkündigung des Weihnachtsevangeliums und der Frohen Botschaft von der Geburt Jesu Christi sowie mahnende Worte der Priester und Diakone zum Erhalt von Frieden und Freiheit in aller Welt. Chöre sowie Gesangs- und Instrumentalensembles aus der Seelsorgeeinheit gestalteten die Weihnachtsgottesdienste mit eigens dafür einstudieren Werken und Liedern kirchenmusikalisch.

Besonders feierlich gestaltet wurde auch in diesem Jahr wieder die Christmette um 18 Uhr als Familiengottesdienst in der in festlichem weihnachtlichem Glanz erstrahlenden Walldürner Wallfahrtsbasilika. Während alle Glocken der Basilika läuteten und die Orgel in ihrer ganzen musikalischen Schönheit erklang, zogen die Geistlichen in die Kirche ein.

Kirchenmusikalisch festlich-feierlich umrahmt wurde diese Christmette durch Kirchenmusiker Sven Geier an der Orgel und verschiedene weihnachtliche Kantorengesänge. Die Christmette wurde auch von KTV live ausgestrahlt. Während der Christmette war der Blutschrein in der Wallfahrtsbasilika ebenso wie bei allen anderen Weihnachtsgottesdiensten geöffnet.

Im Mittelpunkt der zweiten Christmette um 23 Uhr in der Basilika mit allen geistlichen Mitbrüdern des Franziskaner-Minoriten-Convents Walldürn stand neben der Weihnachtsansprache weihnachtliche Instrumentalmusik.

In der Kirche St. Marien in Walldürn-Süd wurde an „Heiligabend“ zunächst am frühen Nachmittag eine Kinderkrippenfeier gehalten, die gemeinsam gestaltet wurde und bei der die Kinder ihr Opferkästchen abgeben konnten.

Geldspenden

Das hier von den Kindern gespendete Geld wird an das deutsche Kindermissionswerk überwiesen, das weltweit in überschaubaren Projekten z. B. Straßenkinder, arbeitende Kinder, Kinder in bewaffneten Konflikten sowie unter- und mangelernährte Kinder, kranke und behinderte Kinder sowie Kinder ohne Schul- und Berufsausbildung unterstützt.

Um 16 Uhr fand in der Kirche St. Marien eine sehr feierlich gestaltete Familien-Christmette statt, die Stadtpfarrer P. Josef Bregula zelebrierte und die von einem Doppelquartett und einer Instrumentalgruppe unter der Leitung von Simon Schmeiser mit weihnachtlichen Liedern kirchenmusikalisch in recht beeindruckender Weise mitgestaltet wurde. Zu hören waren in dieser Familien-Christmette traditionelle Weihnachtslieder und barocke Trompetenmusik.

In der Kapelle des Geriatriezentrums „St. Josef“ Walldürn fand am Nachmittag an Heiligabend eine Christmette statt, die von Pater Leon Rawalski als Wortgottesdienst gestaltet wurde, und im Odenwald-Hospiz Walldürn gestaltete P. Irenäs Wojtko die Christmette in Form eines Wortgottesdienstes. Die Evangelische Kirchengemeinde Walldürn lud an „Heiligabend“ um 17 Uhr zur traditionellen Christvesper in der evangelischen Pfarrkirche in Walldürn ein.

Im Mittelpunkt dieser Christvesper, die als Familiengottesdienst gestaltet wurde, standen ein unter der Leitung des Jugendkreises von Jugendlichen dargebotenes Krippenspiel mit Chor und Instrumentalensemble, die Lesung des Weihnachtsevangeliums nach Lukas, die Weihnachtspredigt von Pfarrer Karl Kreß, sowie der abschließende Weihnachtssegen.

Meditativ-besinnlich

Um 22 Uhr fand in der evangelischen Kirche noch eine meditativ-besinnliche Christmette statt - wiederum von Pfarrer Karl Kreß gehalten und von Johannes Kreß an der Orgel kirchenmusikalisch festlich-feierlich umrahmt.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag waren die Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen beider Konfessionen durchweg sehr gut besucht.

In der Walldürner Wallfahrtsbasilika „Zum Heiligen Blut“ feierte man das Hochfest der Geburt Jesu Christi mit einem von Stadtpfarrer P. Josef Bregula, zelebrierten Heiligen Amt am frühen Morgen, mit einem ebenfalls von Stadtpfarrer P. Josef Bregula zelebrierten festlichen Hochamt am Vormittag, das vom Kirchenchor St. Cäcilia unter der Leitung von Kirchenmusiker Sven Geier mit der „Missa in G“ von Giovanni Batista Casal sowie dem „Kyrie“, dem „Agnus Dei“, dem „Tollice Hostias“ und dem „Transeamus“ von J. Schnabel kirchenmusikalisch umrahmt wurde, sowie mit einem Rosenkranzgebet am späten Nachmittag.

Das im Verlauf des Heiligen Amtes am Vormittag des 1. Weihnachts-feiertages in der Kirche St. Marien in Walldürn-Süd stattgefundene Hochamt mit P. Kamil Piotrowski als Zelebrant wurde kirchenmusikalisch mitgestaltet durch Joschi Michelberger aus Sulzbach (Soloklarinette) und Organist Robert Schmeiser mit barocker Musik für Orgel und Klarinette sowie mit Kantorengesängen. Das Heilige Amt am frühen Abend in der Kirche „St. Marien“ in Walldürn-Süd hielt P. Leo Rawalski.

Gut besucht war am 1. Weihnachtsfeiertag auch der Weih-nachtsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Walldürn in der evangelischen Pfarrkirche, in dessen Mittelpunkt die Weihnachtspredigt von Pfarrer Karl Kreß und die kirchenmusikalische Umrahmung durch Organist Johannes Kreß standen.

Auch am 2. Weihnachtsfeiertag, dem Fest des Heiligen Stephanus, fanden in der Walldürner Wallfahrtsbasilika am Morgen noch einmal zwei von Pater Kamil Piotrowski als Zelebranten gestaltete Gottesdienste statt. Das Hochamt um 9.30 Uhr wurde kirchenmusikalisch vom Kinderchor und Organist und Kirchenmusiker Sven geier gestaltet. Den Gottesdienst am Vormittag des 2. Weihnachtsfeiertages in der Kirche „St. Marien“ in Walldürn-Süd, der kirchenmusikalisch mitgestaltet wurde mit Blechbläserbegleitung durch eine Walldürner Bläsergruppe, zelebrierte Pater Irenäus Wojtko.

Segen erteilt

Am Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertages fand um 14.30 Uhr in der Basilika für alle Familien mit Kindern eine kurze Andacht statt. In der evangelischen Pfarrkirche in Walldürn wurde der Weihnachtsgottesdienst an diesem 2. Weihnachtsfeiertag von Pfarrer Karl Kreß gehalten und von Johannes Kreß musikalisch umrahmt. ds