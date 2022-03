Feier 825 Jahre Rippberg in Planung

Rippberg. Die Mitglieder der örtlichen Vereine und Organisationen trafen sich im Informationszentrum „Schmetterlingsdorf“ zur Besprechung der bevorstehenden Jubiläumsfeier „825 Jahre Rippberg“.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich sagte, Corona habe einige Veranstaltungstermine in den vergangen zwei Jahren zunichte gemacht. Trotz dieser Pandemie habe man unter den strengen Coronamaßnahmen wenige Termine durchführen können.

Holzbackofen übergeben

So konnte man den neuen fahrbaren Holzbackofen auf dem FSC-Sportplatz in Hornbach an die Vereine beider Gemeinden Rippberg und Hornbach übergeben und auch gleich benutzen. Aus dieser Veranstaltung und dem Erlös überbrachte Stich im Dezember bei einem Besuch im Überschwemmungsgebiet 1000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe an die Ortsverwaltung im Ahrtal. Im Oktober wurden an einem Wochenende gleich mehrere Vereinsjubiläen erfolgreich gefeiert. So feierte am Samstag der RSV 100 Jahre Spielverein Rippberg, 50 Jahre Schützenabteilung, am Sonntag feierte die Chorgemeinschaft 125 Männergesangverein, 115 Kirchenchor und 50 Jahre Chorgemeinschaft.

Dann ging es um das Thema „825 Jahre Rippberg“. Dieses Jubiläum der Gemeinde wolle man am 24. und 25. September durchführen. In Planung sind für Samstag sportliche Wettkämpfe für Alt und Jung sowie am Abend eine 70-, 80- und 90er- Party für alle .

Erlös für die Vereine

Am Sonntag möchte man die Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Gottesdienst beginnen. Anschließend solle es einen politischen Frühschoppen mit geladenen Gästen und danach Mittagessen geben. Auch wird es eine Tombola geben, deren Erlös den örtlichen Vereinen und Organisationen zu Gute kommt. Weitere Vorschläge zur Gestaltung des Jubiläumsfestes können bei der Ortsverwaltung in Rippberg gemeldet werden. hape