Walldürn. Einfach, aussagekräftig und ansprechend gestaltet sich das Plakat zum ersten Jugendgottesdienst in diesem Jahr, der am vierten Fastensonntag, 27. März, um 18.30 Uhr in der St. Marienkirche stattfindet. Das Vorbereitungsteam YOU(th) legt dabei den Schwerpunkt auf die Fastenzeit und so lautet diesmal das Motto „Fasten – der Weg ist das Ziel“. Verschiedene Texte, Predigtteile und Fürbitten werden gestaltet und auf das Thema abgestimmt.

Pater Irenäus Wojtko OFMConv wird diesen Jugendgottesdienst feiern und dabei vom Gemeindereferent Adrian Ambiel und den Jugendlichen der Gruppe YOU(th) unterstützt. (ac)

