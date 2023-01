In einer kleinen Feierstunde wurden in der Handwerksbäckerei Backstube Müssig in Walldürn langjährige Mitarbeiterinnen geehrt. Hierbei wurden Betriebszugehörigkeiten von über 30 Jahren gefeiert.

Stolz auf das Team

Gegründet wurde die Bäckerei Müssig bereits 1899. Derzeit in der vierten Generation leitet Peter Müssig mit seiner Frau Karin das Handwerks-Unternehmen seit 1998. Im

...