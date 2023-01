Fairness und Ehrgeiz bei Turnier gezeigt

Walldürn. Spaß, Spielfreude und natürlich Siegeswille sollten bei einem guten Sportturnier im Vordergrund stehen. Wenn dann noch die Stimmung auf der Tribüne gut ist, die Fans ihre Mannschaft kräftig unterstützen, dann wird es als schönes Sportevent und Gemeinschaftserlebnis in Erinnerung bleiben. Die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn konnte sich über ein solch gelungenes Turnier freuen - umso mehr als das letzte Fußballturnier schon drei Jahre zurückliegt. Endlich durften die Klassen wieder untereinander die beste Fußballmannschaft ermitteln und erfreulicherweise waren sie dabei ehrgeizig, aber fair.

Am Vormittag traten die Mannschaften der Unterstufe jeder gegen jeden an. Die Spiele waren so fair, dass die Schiedsrichter Thomas Bartwicki, Simon Knoll und Thomas Tonnier einen „leichten Job“ hatten. „Medaillenränge“ erreichten die 7b als Dritter, die 6b als Zweiter und die 7a als Sieger. Richtig umkämpft und umjubelt ist natürlich immer das Einlagen-Spiel der Lehrer gegen die Schüler der Fußball-AG. Aber mit einem ausgeglichenen 0:0 konnten dann beide Seiten ganz gut leben.

Umkämpft waren auch die Spiele der Oberstufe, bei denen die Klasse 9a die Sache deutlich für sich entschied und die 9b sowie die 10a auf die Plätze zwei und drei verwies. Neben der Ehre gab es auch Pokal, Urkunde und eine Familienpizza zu gewinnen, die Schulleiter Patrick Schmid natürlich gerne an die siegreichen Klassen 7a und 9a überreichte. Natürlich galt sein Dank allen mitwirkenden Schülern und Lehrern und vor allem der Fachschaft Sport, hier federführend Thomas Tonnier, für die Organisation dieses wirklich gelungenen Fußballturniers.