Fahrradwege und zahlreiche Weinberge erkundet

Altheim. Einen dreitägigen Ausflug nach Bad Krozingen unternahm kürzlich die Altheimer E-Bike-Gruppe, um dort die Fahrradwege und zahlreichen Weinberge mit ihren Weinlokalen zu erkunden. Vom Hotel in Bad Krozingen startete am Freitag gegen 10 Uhr die erste große Tour Richtung Freiburg.

Im Nachbardorf traf sich die Gruppe mit ortsansässigen Bekannten, die ab dort die Tourenführung übernahm und die Gruppe an allen drei Tagen begleitete und zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten führte. Auch eine längere Fahrstrecke parallel zum Rhein begeisterte die Teilnehmer.

Gegen 9.30 Uhr ging es am Samstag erneut auf zu einer neuen Erkundungsreise per Fahrrad. Dieses Mal wurde Richtung Münstertal geradelt. Am Ende des Tages zeigte der Tacho stolze 83 Kilometer, die zurückgelegt wurden. Sonntags wurde zum Abschluss noch eine Tour mit insgesamt 60 Kilometer Richtung Staufen gefahren. Gegen 16 Uhr war es Zeit, Abschied zu nehmen und alle E-Bikes wieder auf die Fahrradträger zu verladen, ehe die 17-köpfige Gruppe die Heimreise antrat.

