Fahrradfahrer verletzt

Walldürn. Zwei Fahrradfahrer wurden am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Walldürn verletzt. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt nach links in die Obere Vorstadtstraße in Richtung Hauptstraße. Zur selben Zeit war eine 56-Jährige mit ihrem Trekkingrad in entgegenkommender Richtung unterwegs. Die beiden Fahrradfahrer kollidierten nahezu frontal und wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrräder wurden beschädigt.

