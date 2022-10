Fahrradfahrer in Walldürn auf Motorhaube geschleudert

Walldürn. Ein 15-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einem Pkw in Walldürn verletzt. Eine Opel-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr auf der Alten Altheimer Straße von Altheim in Richtung Walldürn unterwegs. Zur selben Zeit befuhr der Jugendliche den Fahrradweg in gleicher Richtung, welcher rechts an der Fahrbahn verläuft. Er wollte wohl anschließend nach links in die Wilhelm-Röntgenstraße abbiegen und fuhr vom Radweg auf die Fahrbahn. Hier übersah er vermutlich die Opel-Lenkerin und es kam zur Kollision. Die Fahrerin versuchte noch abzubremsen, konnte aber nicht verhindern, dass der Mountainbike-Fahrer auf die Motorhaube geschleudert wurde und anschließend zu Boden fiel. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 2000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

