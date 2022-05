„Fahrradchamps“ gekürt

Walldürn. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Fördervereins „Eintracht 93“ fand in diesem Jahr endlich wieder die traditionelle Siegerehrung der „Fahrradchamps“ der integrierten Fahrradgruppe im Clubheim statt. Diese musste in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt abgesagt werden.

Wie der Vorsitzende des Fördervereins, Joachim Mellinger, in einem kurzen Rückblick aufzeigte, trafen sich von 2019 bis 2021 im Durchschnitt je nach Wetterlage sechs bis zehn Mitglieder der Radlergruppe, die insgesamt 30 Erwachsene umfasst, um in und rund um Walldürn gemeinsam zu radeln.

Insgesamt wurden 47 Touren unternommen und dabei von der Gruppe rund 1350 Kilometer in einer Zeit von etwa 70 Stunden bewältigt.

Eifrigster Teilnehmer 2019 und 2020 war Josef Rubey, der insgesamt an 34 Radtouren teilgenommen hat. 2021 sicherte sich Wolfgang Breunig mit neun Radtour-Teilnahmen den Platz an der Spitze.

Somit avancierten die Beiden in den jeweiligen Jahren zum „Fahrradchamp“ und erhielten nun als verdiente Anerkennung eine Urkunde und ein Präsent, ebenso wie auch die Zweit- und Drittplatzierten. 2019 belegten mit jeweils zwölf Teilnahmen Roswitha Rubey, Werner Farrenkopf und Wolfgang Breunig gemeinsam den zweiten sowie Ramona Paar und Lutz Ponke mit jeweils elf Teilnahmen den dritten Platz – und 2020 Werner Farrenkopf mit 13 Teilnahmen den zweiten sowie Roswitha Rubey, Lutz Ponke und Wolfgang Breunig mit jeweils zehn Teilnahmen den dritten Platz.

2021 holte sich Johannes Schlegel mit acht Teilnahmen den zweiten Platz , Sidonie Frauenkron und Lutz Ponke wurden mit jeweils sieben Teilnahmen gemeinsam Dritte.

Im laufenden Jahr hat die Saison schon mit drei Touren – jeweils mittwochs um 17 Uhr – begonnen. Alle weiteren Touren werden rechtzeitig angekündigt. ds