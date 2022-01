Fahrer eines SUV flüchtet

Walldürn. Zwei Pkw waren am Montagnachmittag bei Walldürn in einen Unfall verwickelt, nach dem der Fahrer eines SUV flüchtete. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW die Landesstraße 577 in Richtung Waldstetten. Auf dieser Strecke kam ihm ein dunkler Klein-SUV entgegen, dessen Fahrer oder Fahrerin sich nicht ganz rechts hielt und so teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Die Person im SUV fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens von mehreren hundert Euro zu kümmern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1