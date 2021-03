Walldürn. Das neue spirituelle Angebot in der Fastenzeit am Samstag, 20. März, unter dem Motto: „Der extreme Kreuzweg Deines Lebens“ hat ein reges Interesse ausgelöst. „Wir waren überrascht über die Reaktionen und die Anmeldungen auch über die eigene Seelsorgeeinheit hinaus“, so das Vorbereitungsteam.

AdUnit urban-intext1

Mit Blick auf die Anmeldezahlen und die weitere dynamische Entwicklung in der Corona-Pandemie wurden einige Anpassungen zu diesem ganz individuellen Angebot gemacht. Der ursprünglich angedachte gemeinsame Start mit einer Aussendungsfeier in der St. Marienkirche findet nicht statt.

Dafür erhalten die angemeldeten Teilnehmer diesen geistigen Impuls, zusammen mit dem Begleitheft zur Tour, auch auf dem digitalen Weg. Das bedeutet, dass damit jeder ganz individuell seinen Weg starten kann und an keine Startzeit gebunden ist.

Unterwegs sind die üblichen Corona-Maßnahmen, wie sonst auch, zu beachten. Sollten an den beschriebenen Stationen tatsächlich zur selben Zeit Teilnehmer zusammenkommen, sind auch dort der vorgeschriebene Abstand und das Tragen von medizinischen Masken einzuhalten. Der geplante Abschluss im Rahmen einer gemeinsamen Eucharistiefeier wird an diesem Tag in die St. Marienkirche verlegt und findet dort um 18.30 Uhr ausschließlich für die Tourteilnehmer des Extrem-Kreuzweges statt.Aktuelle Informationen zu diesem Angebot stehen auch auf den beiden Internetseiten: www.wallfahrt-wallduern.de und www.se-wallduern.de ac