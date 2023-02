Walldürn. In der Seelsorgeeinheit Walldürn startet in der Fastenzeit ein weiteres geistliches Angebot. Unter dem Themenschwerpunkt „Im Einklang sein“ finden vom 27. Februar bis 27. März Exerzitien im Alltag statt. Die insgesamt fünf Treffen basieren auf Impulsen zum Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi und nehmen jeweils einen besonderen Blick zum Schwerpunktthema auf.

„Exerzitien im Alltag sind ein Weg, um das eigene Leben durch geistliche Übungen mitten im Alltag wieder neu auf Gott hin auszurichten. Sie sind geeignet für alle, die ihr Christsein neu entdecken und ihren Glauben in ihrem Alltag vertiefen wollen“, so der Leiter der Exerzitien, Pater Irenäus Wojtko.

Die Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs ist die Bereitschaft, sich über fünf Wochen hinweg jeden Tag 20 bis 30 Minuten Zeit für das Gebet zu nehmen und am Abend zehn Minuten für einen Tagesrückblick einzuplanen. Für diese Gebetszeiten werden schriftliche Hilfen zur Verfügung gestellt. Einmal in der Woche treffen sich alle Teilnehmenden zum Erfahrungsaustausch und zur Einführung mit Impulsen in die jeweilige Woche. Die Treffen finden jeweils montags um 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindezentrum in Walldürn in der Burgstraße 26 statt.

Die einzelnen Treffen und Wochenthemen im Überblick: 27. Februar „Im Einklang sein mit meinem Schöpfer“, 6. März „Im Einklang sein, mit dem was in mir ist“, 13. März „Im Einklang sein mit der Schöpfung“, 20. März „Im Einklang sein mit den Menschen“, 27. März „Im Einklang sein mit dem Leben und dem Sterben“. (ac)