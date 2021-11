Eucharistische Anbetung

Walldürn. „Beten wir, dass Menschen, die unter Depressionen oder Burnout leiden, geholfen werde, ein Licht zu finden, das ihnen neue Lebensfreude eröffnet“, so das Gebetsanliegen von Papst Franziskus in diesem Monat. Am Donnerstag, 4. November, wird bei der ganztägigen eucharistischen Anbetung in der Wallfahrtsbasilika für dieses Anliegen und für geistliche Berufungen gebetet.

Nach der heiligen Messe um 8 Uhr beginnt die stille Gebetszeit vor dem Allerheiligsten und dauert bis 18.30 Uhr. Um 17.45 Uhr wird gemeinsam der Rosenkranz gebetet und im Anschluss der sakramentale Segen erteilt. Danach beginnt um 18.30 Uhr die Eucharistiefeier. ac