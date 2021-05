Walldürn. Die ganztägige monatliche eucharistische Anbetung in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut findet am Donnerstag, 6. Mai, statt. Damit wird auch das Gebet für die geistlichen Berufe verbunden. Nach der Heiligen Messe um 8 Uhr am Blutaltar beginnt die Anbetungszeit am Hochaltar. Die stille Gebetszeit vor dem Allerheiligsten dauert bis 18.30 Uhr. An diesem Tag wird auch für das Gebetsanliegen von Papst Franziskus gebetet. Im Mai richtet sich die Gebetsmeinung an die Verantwortlichen in der Welt der Finanzen, dass sie zusammen mit den Regierungen diese Welt gut ordnen und so die Bürger vor den Gefahren, der von der Realwirtschaft entkoppelten Finanzmärkte, schützen. Um 17.45 Uhr wird der Rosenkranz gebetet und im Anschluss der sakramentale Segen erteilt. Um 18.30 Uhr ist die Eucharistiefeier. Immer wieder werden für diese und andere Tage Beter gesucht, die diese Anbetungszeiten begleiten. Wer daran Interesse hat kann sich bei Diakon Friedhelm Bundschuh, Telefon 06282/6581 oder Achim Dörr, 06282/929077 melden, die diese Dienste koordinieren. (ac)

