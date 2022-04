Es steht wieder ein Maibaum

Altheim. Nach zwei Jahren steht am Dorfplatz in Altheim wieder ein Maibaum wie es die Bevölkerung kennt – so hoch, dass einem beim von-unten-nach-oben-Schauen schwindelig wird. Abteilungskommandant Holger Deuser war sichtlich stolz auf seine junge Einsatztruppe, mit deren Engagement und Forcieren in Sachen „Maibaum am Dorfplatz“ am Samstag wieder ein stattlicher Maibaum aufgestellt wurde.

Praxis durch nichts zu ersetzen

Er betonte auch, dass diese „Aktion für die Kameradschaft äußert wichtig war“ nach der langen Zeit der Einschränkungen und Online-Fortbildungen, welche zwar „immer sehr gut angenommen wurden“. Jedoch hoffen alle, „dass Übungen bald wieder in Präsenz stattfinden können, da der Praxiseinsatz durch nichts zu ersetzen ist.“ dka