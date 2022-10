„Es gibt ganz sicher auch künftig viel zu tun auf diesem Gebiet“

Walldürn. Zu einer öffentlichen Sitzung fanden sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses des Walldürner Gemeinderates am Montag im „Haus der offenen Tür“ein. Dabei stand, nach der Begrüßung durch Bürgermeister Markus Günther, der Tätigkeitsbericht des Schulsozialarbeiters im Mittelpunkt.

Die Stadt hat – in Kooperation mit dem Caritasverband für den Neckar-Odenwald-Kreis – seit Februar 2013 die Stelle eines Schulsozialarbeiters mit einem Beschäftigungsumfang von 100 Prozent an ihren Schulen eingerichtet. Die zeitliche Aufteilung erfolgt mit 75 Prozent am Auerberg-Schulzentrum und mit 25 Prozent an der Grundschule.

Schulsozialarbeit wird vonseiten des Landes schuljährlich mit einer Förderpauschale von 17 800 Euro pro Vollzeitstelle und vom Neckar-Odenwald-Kreis mit 21 000 Euro pro Vollzeitstelle gefördert.

Wie Schulsozialarbeiter Simon Knoll aufzeigte, beinhaltet seine Arbeit folgende Bereiche: Einzelfallhilfe und Beratung bei individuellen Problemlagen; soziale Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Klassen, offene Angebote für alle Schüler, innerschulische sowie außerschulische Vernetzung.

Die Einzelfallhilfe und Beratung in individuellen Problemsituationen könne im Rahmen einer Schülersprechstunde, in Form einer Krisenintervention, durch Schutz bei Kindeswohlgefährdung, mittels eines Konfliktmanagements, durch kollegiale Beratung mit Lehrkräften und außerschulischen Fachleuten, mittels einer Beratung von Eltern und anderen Personensorgeberechtigten oder durch Berufsorientierung und Lebensplanung erfolgen.

Von 2017 bis 2022 sei die Anzahl der Einzelfallhilfen an den Walldürner Schulen stetig von 111 Einzelfallhilfen 2017 auf 258 Einzelfallhilfen im Schuljahr 2021/22 angewachsen. Besonders ausgeprägt gewesen sei sie im vergangenen Schuljahr, vor allem in den Klassen 5 bis 8, aber auch in den Klassen 1 und 2.

Folgende Fallzahlen listete Knoll für das Schuljahr 2021/22 auf: Verhaltensprobleme: 40 Fälle; Probleme zu Hause: 56 Fälle; aggressives Verhalten: 40 Fälle; Sucht: 36 Fälle; Leistungsprobleme: 28 Fälle; Schulabstinenz: 22 Fälle; Delinquenz: vier Fälle; Konflikte: 80 Fälle; Selbstverletzung: 20 Fälle; Mobbing: sechs Fälle; Ängste: 26 Fälle; Lehrkraft: zwei Fälle und Integration: vier Fälle.

Kinderschutzfälle gab es im Schuljahr 2021/22 insgesamt 13, von denen neun mit Hinzuziehung des Jugendamtes gelöst wurden.

Erstkontakte entstanden zu 32 Prozent durch Eigenkontakt, zu 45 Prozent durch die Lehrer, zu 20 Prozent durch die Eltern und zu drei Prozent durch Mitschüler.

Auf die soziale Gruppenarbeit sowie Projekte und Arbeit mit Schulklassen eingehend, zeigte der Schulsozialarbeiter auf, dass diese n Form von Mobbingprävention und -intervention sowie Gewaltprävention, durch Klassenrat, durch Suchtprävention, durch Training sozialer Kompetenzen, durch Streitschlichter, durch gewaltfreie Kommunikation und durch „Prävention Sexueller Missbrauch“ erfolgt seien. Als Sozialtraining habe vor allem die Mobbing-Prävention sowie die Wertevermittlung im Blickpunkt gestanden, im Mittelpunkt des Trainings sozialer Kompetenzen die Kooperation, und im Mittelpunkt der Fachlichen Begleitung das Präventionsseminar für Kids – „Trau dich“.

Auf den dritten Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit, „Offene Angebote für alle Schüler“, eingehend, nannte Knoll vor allem die AG-Angebote sowie das Sommerferienprogramm in Kooperation mit dem Jugend- und Kulturzentrum „Alter Schlachthof“.

In Sachen „Innerschulische Vernetzung“ als vierten Aufgabenbe-reich der Schulsozialarbeit nannte Knoll als wichtige Faktoren vor allem die Beteiligung an Schulentwicklungsprozessen (Arbeitsgruppen, Einführung von Konzepten), die beratende Teilnahme an Sitzungen schulischer Gremien (Gesamtlehrerkonferenzen, Klassenkonferenzen), die Mitgestaltung der Schul(haus)kultur, die Teilnahme an Klassenpflegschafts- und Elternbeiratssitzungen sowie den regelmäßigen Austausch mit den Schulleitungen. Bezüglich der „außerschulischen Vernetzung“ besonders hervorgehoben wurden die Zusammenarbeit mit den Berufseinstiegsbegleitern, die Kooperation mit den Fachdiensten der Jugendhilfe, die Lebensweltbezogene Vernetzung, die Kooperation mit den „Psychosozialen Diensten“ des Caritasverbandes sowie die Vernetzung mit weiteren medizinischen und psychosozialen Einrichtungen.

Letzte Ausführungen des Schulsozialmitarbeiters galten den Schwerpunkten „SSA Caritasverband – Die Besonderheiten“ sowie „Corona – ein besonderer Einblick“. In Sachen Corona-Pandemie hätten insbesondere die bei den beiden Schulschließungen vom 22. März bis 3. Mai 2020 und vom 16. Dezember 2020 bis 15. März 2021 von ihm gemachten Erfahrungen gezeigt, dass Online-Tools zwar hilfreich sein und Digitales Lernen habe beschleunigt werden können, dass aber dennoch nichts über einen Direktkontakt gehe. Die besondere Herausforderung für kommende Schuljahre sehe er insbesondere auch darin, den Leistungsstand wieder anzugleichen und damit die Rahmenbedingungen zu erneuern sowie die verlorenen Alltagsstrukturen (Sicherheit geben, Ängste nehmen) wieder aufzurichten.

Dem Vortrag des Schulsozialarbeiters schloss sich eine kurze Diskussionsrunde an. , ehe Bürgermeister Markus Günther diesen Tagesordnungspunkt mit der Feststellung abschließen und beenden konnte: „Es gibt ganz sicher auch künftig viel zu tun auf dem Gebiet der Schulsozialarbeit. Ich glaube, wir haben mit Schulsozialarbeiter Simon Knoll den richtigen Mann an den Walldürner Schulen“, erklärte Bürgermeister Günther abschließend. ds