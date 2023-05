Erster Bauabschnitt ist abgeschlossen

Walldürn. Die L 518 zwischen Walldürn und Altheim wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe saniert. Dabei teilen sich die Bauarbeiten in zwei Teile mit Vollsperrungen. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitte entlang der Würzburger Straße und der L 518 bis zur Brücke über die B 27 sind nun abgeschlossen. Die Straße wurde am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Insgesamt dauerten die Straßenarbeiten nicht einmal zwei Wochen. Ab der Brücke über die B 27 bis nach Altheim soll die Straßensanierung bis Ende Juli abgeschlossen sein. Die L 518 ist währenddessen gesperrt. Die großräumige Umleitung wird ausgeschildert. In der kommenden Woche wird die Zufahrt in Richtung Autowerkstatt „B&G-Autoteam“ und zum Landwirtschaftsbetrieb „Agrotec“ wieder ermöglicht. Bild: Stefanie Cabraja

