Erste Mannschaft hat den Aufstieg im Visier

Glashofen. Einen personellen Umbruch in mehreren Führungspositionen hat der SV Wettersdorf/Glashofen in der Mitgliederversammlung im Clubheim vollzogen. Über Jahrzehnte hinweg haben Tobias Edelmann (17 Jahre), Tobias Weinlein (24 Jahre), Charly Neuberger (31 Jahre) und Norbert Wörner (31 Jahre) die Entwicklung des Vereins im Vorstand mitgeprägt. Nun wurden sie vom Vorsitzenden Pius Rusnak verabschiedet.

Zuvor hatte Rusnak die Ereignisse der zurückliegenden drei Jahre Revue passieren lassen. Darunter das Trainingscamp des SV Darmstadt 98, das auf zwei Tage reduzierte Sportfest sowie Grillfeste und Hähnchenwochenenden am ersten Mai beziehungsweise im Oktober. Corona-bedingt gab es im Jahr 2020 keine Veranstaltungen und somit zum ersten Mal auch kein Sportfest.

Solche Großveranstaltungen werde es zukünftig wahrscheinlich nicht mehr geben, da es immer schwieriger werde genügend Helfer zu finden, sagte Rusnak. Die aktuelle Mitgliederzahl bezifferte er auf 366. „Leider setzt sich die abnehmende Tendenz der Vorjahre weiter fort“, sagte Rusnak. Abschließend dankte er allen Aktiven, die ihren Teil zu einem reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb beigetragen haben.

Spielausschussvorsitzender Steffen Gehrig erinnerte an die sportlichen Ergebnisse der zurückliegenden zwei Jahre. In der Saison 2018/19 belegte die erste Mannschaft den 10. Platz in der A-Klasse. Die zweite Mannschaft schloss die Runde auf Platz neun in der B-Klasse ab. In der Saison 2019/20 rangierte die erste Mannschaft zum Zeitpunkt des coronabedingten Abbruchs auf dem 7. Platz. Die zweite Mannschaft platzierte sich auf Rang fünf. Auch die Saison 2020/21 musste abgebrochen werden. Diesmal ohne Wertung. Die erste Mannschaft befand sich auf Rang neun. Die zweite Mannschaft belegte Platz 14.

In der laufenden Saison liegt die von Florian Gärtner trainierte erste Mannschaft auf dem zweiten Platz, was den direkten Aufstieg bedeuten würde. Bester Torschütze ist bisher Lukas Breunig mit 23 Toren. Die zweite Mannschaft liegt auf Platz ein in der Platzierungsrunde (Flex-Modell, neuner Mannschaft). Sportlich wäre sie eigentlich für die Aufstiegsrunde qualifiziert gewesen. Bester Torschütze ist Simon Goldschmidt mit sieben Treffern.

Florian Gärtner wird auch in der neuen Saison als Trainer an der Seitenlinie stehen, er hat seinen Vertrag verlängert. Auch die AH-Mannschaft trainiert regelmäßig und nimmt an Sportfesten und Hallenturnieren teil. Weil es mit Felix Beuchert und Daniel Friedlein zurzeit nur zwei Schiedsrichter im Verein gibt, werden weitere Unparteiische gesucht.

Michael Gehrig berichtete stellvertretend über die Jugendmannschaften. Momentan sind 16 Jugendliche in Spielgemeinschaft mit dem TSV Höpfingen aktiv. Jugendtrainer sind Martin Heckmann (Bambini) und Michael Gehrig (D-Jugend). Weitere Trainer werden gesucht, da Michael Gehrig nach der aktuellen Saison aufhören wird.

Pius Rusnak berichtete anschließend von den Gymnastikgruppen. Dort findet unter Trainerin Rita Berberich dienstags und mittwochs ein Programm für Damen und Herren statt. Zudem gibt es immer mittwochs Kindergymnastik unter der Leitung von Lena Cech und Linda Schubert.

Rainer Bubeck legte einen ausführlichen Kassenbericht vor. Andreas Schlegel und Markus Hack bescheinigten ihm eine gute Kassenführung.

Blick in die Zukunft

Joachim Mellinger, Vorsitzender des Sportrings, wagte in seinem Grußwort einen Blick in die Zukunft der Fußballvereine. Weil es immer weniger Mannschaften im Jugendbereich gebe, habe er kein gutes Gefühl für die nächsten zehn Jahre, hoffe aber dennoch, dass viele Vereine überleben werden. Viele Spiele würden inzwischen unter der Woche stattfinden, weil am Wochenende nicht genügend Schiedsrichter zur Verfügung stünden. Jeder müsse daher selbst aktiv werden und nicht das Augenmerk auf andere legen. Der Amateurfußball gehe sonst schwierigen Zeiten entgegen.

Michael Breunig, Vorsitzender des SV Rippberg, dankte für die „super Zusammenarbeit“, ehe Ortsvorsteher Erich Bundschuh dem Verein viel Erfolg für die weitere sportliche Entwicklung wünschte. Die von ihm empfohlene Entlastung des Vorstands war reine Formsache.

Die Wahlen der Vorstandsmitglieder brachten folgendes Ergebnis: Pius Rusnak (Vorsitzender), Josef Bruno Weinlein (stellvertretender Vorsitzender), Lukas Hack (Schriftführer), Jürgen Weber (Kassenwart), Rainer Bubeck (stellvertretender Kassenwart), Steffen Gehrig (Spielausschussvorsitzender), Andreas Gehrig (stellvertretender Spielausschussvorsitzender), Jochen Baumann (Jugendleiter), Fabian Ballweg und Martin Heckmann (stellvertretender Jugendleiter), Martin Bodirsky, Norbert Beuchert, Harald Haas, Hubert Odenwald, Matthias Sauer, Michael Gehrig, Matthias Schelmbauer, Tino Sauer und Christoph Sauer (Mitglieder im erweiterten Vorstand).

Neben den Vorstandsmitgliedern sind auch die Spielführer der Seniorenmannschaft, Fabian Ballweg und Jens Bodirsky, stimmberechtigt. Als Kassenprüfer fungieren Andreas Schlegel und Markus Hack.