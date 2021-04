Eröffnung im Fernsehen

Walldürn. Im Mai überträgt der katholische Fernsehsender K-TV weitere Gottesdienste live aus der Basilika zum Heiligen Blut. Erstmals werden auch die Heiligen Messen an den Freitagen, 7. und 21. Mai, um 18.30 Uhr gesendet. Des weiteren wird das Hochamt an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, um 9.30 Uhr übertragen. Auch am 1. Wallfahrtssonntag der Hauptwallfahrtszeit, 30. Mai, sendet K-TV das Hochamt und die feierliche Öffnung des Blutschreins mit Domkapitular Thorsten Weil aus Freiburg. Am Nachmittag wird zudem noch um 14 Uhr die Andacht zu Ehren des Heiligen Blutes übertragen. Hinweis zu den Teilnahmen an den Gottesdiensten und Andachten in der Hauptwallfahrtszeit: Diese erfolgen ausschließlich über ein Anmeldeverfahren. Die Anmeldungen sind ab dem 3. Mai nur telefonisch unter 06282/920314 immer montags von 8.30 Uhr bis 11 Uhr möglich. (ac)

