Erinnerungen ausgetauscht

Walldürn. 37 Angehörige des Schuljahrgangs 1952/53 traf sich nach fünf Jahren am vergangenen Wochenende wieder zum 70er-Treffen. Treffpunkt war zunächst einmal das Café Leiblein in Walldürn-Süd. Dort wurden die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden von Erhard Lang im Namen des Organisationsteams begrüßt.

Nach einem Sektempfang und frisch gestärkt durch Kaffee und Kuchen folgte danach dann der Fototermin für das Erinnerungsfoto vor der Kirche St. Marien.

Für viele selbstverständlich war dann der Gang zum Friedhof, wo eine Blumenschale zum Gedenken an die Verstorbenen des Jahrgangs am Kriegerdenkmal abgestellt wurde, dem sich danach dann der gemeinsame Besuch des Gottesdienstes in der Basilika anschloss.

Die eigentliche Jahrgangsfeier fand anschließend im Gasthaus „Zum Hirsch“ statt. Dort begrüßte Erhard Lang nochmals alle Teilnehmer und mit großer Freude auch Josef Schenk als ehemaligen Lehrer. Besonderen Dank richtete er an die Mitglieder des Organisationsteams für deren Einsatz bei der Vorbereitung dieses Schuljahrgangstreffens. Nach dem anschließenden Abendessen wurden anhand vieler Fotos alte Erinnerungen geweckt und ausgetauscht.

Am Sonntagmorgen traf man sich dann nochmals zu einem gemeinsamen Frühschoppen und einem Besuch des Eisenbahnmuseums „Haus der Bahngeschichte“ in Walldürn, ehe man dann mit dem festen Vorsatz, sich in fünf Jahren wieder zu treffen, wieder auseinanderging. ds