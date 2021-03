Walldürn. Ein 54-Jähriger ist am Samstagnachmittag in einem Waldgebiet bei Hornbach verunglückt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Mit seinem Hund war der Mann gegen 14.15 Uhr in dem teilweise schwer zugänglichen Gelände zwischen Eiderbach und Fockengraben spazieren, als er stürzte und sich eine Fraktur am Bein zuzog. Weil er die Orientierung verloren hatte und nicht mehr laufen konnte, wählte der 54-Jährige den Notruf.

Schlechte Mobilfunkverbindung

Wegen einer schlechten Mobilfunkverbindung war zunächst unklar, wo sich der Mann befindet. An der Suche beteiligten sich 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Walldürn und Hornbach sowie der Ortsvorsteher von Rippberg und Hornbach, Wolfgang Stich. Als sie den 54-Jährigen gegen 16 Uhr gefunden hatten, eskortierte die Feuerwehr Notarzt und Rettungsdienst an die Unglücksstelle im Wald.

Die Bergung des Verletzten war nach Auskunft von Carsten Diemer, stellvertretender Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, aufwendig. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber für den Transport angefordert.

