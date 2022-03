Entscheidungüber Beitritt

Walldürn. Mit dem Beginn des Frühlings startet auch die katholische Frauengemeinschaft mit ihren ersten Aktivitäten und Treffen im März und April.

Am Samstag, 26. März, kommen die Frauen um 17 Uhr am Parkplatz der Ausflugsgaststätte „Beuchertsmühle“ zu einem Waldspaziergang rund um das Wildgehege zusammen. Revierförster Stefan Michel wird dabei die Gruppe begleiten und interessante Erläuterungen geben und Wissenswertes bei dieser Führung vermitteln. Danach besteht die Möglichkeit zur Einkehr und zum gemütlichen Beisammensein in der „Beuchertsmühle“. Passend zur Fastenzeit hält die Frauengemeinschaft am Freitag, 8. April, um 17.45 Uhr in der St. Marienkirche einen Kreuzweg zum Thema „Aus seiner Sicht“. Ansprechende Lieder und Meditationsimpulse werden dabei vorgetragen.

Am Mittwoch, 27. April, findet um 18.30 Uhr in der St. Marienkirche ein Frauengottesdienst mit anschließender Mitgliederversammlung der Frauengemeinschaft Walldürn statt. Der zentrale Tagesordnungspunkt und das Thema der Versammlung lauten: „Ich bin dabei – kfd Bundesverbandsmitgliedschaft“. An diesem Abend wird die Thematik ausführlich vorgestellt und besprochen und es soll eine Entscheidung und Beschlussfassung über einen möglichen Beitritt in den Bundesverband erfolgen. (ac)

